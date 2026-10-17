Armët, aleancat, identitetet: marrëdhëniet e ndryshme në Ballkan ndaj Izraelit

Një konsensus rajonal i pamundur ndaj shtetit sionist
Pas nisjes së fushatës ushtarake të Izraelit në Gaza, reagimet në të gjithë Evropën kanë filluar nga mesazhet e solidaritetit të vendosur deri te dënimi i ashpër diplomatik. Megjithatë, në Ballkan mungon një qëndrim i përbashkët.
Në vend të një konsensusi rajonal koherent mbi luftën gjenocidale të Izraelit në Gaza dhe çështjen më të gjerë palestineze, vendet e Ballkanit kanë ndjekur rrugë të ndryshme. Nga eksportet e municioneve dhe zhvendosjet e ambasadave deri te grindjet e brendshme politike dhe përafrimi i qetë me Uashingtonin, politikat e rajonit ndaj Izraelit pasqyrojnë llogaritjet e brendshme, diplomacinë transaksionale dhe çështjet e pazgjidhura të identitetit në vend të një vizioni të përbashkët për Lindjen e Mesme.
Një rajon pa një busull të përbashkët
“Vendet e Ballkanit nuk kanë pothuajse asnjë qëndrim të përbashkët, kështu që nuk është për t’u habitur që qëndrimet e tyre ndaj Izraelit dhe Gazës janë krejtësisht të ndryshme”, tha për Al Jazeera-n Marko Prelec, një konsulent i lartë dhe analist në Grupin Ndërkombëtar të Krizave. “Nuk ka pasur një ndjenjë identiteti rajonal që mund të çojë në bashkëpunim përgjatë vijave të Skandinavisë ose Beneluksit. Çdo vend po ndjek rrugën e vet.”
Prelec tha se kishte zemërim të vërtetë për politikën e Izraelit në Gaza dhe solidaritet me palestinezët, veçanërisht midis boshnjakëve, por ai theksoi se shumica e vendeve në rajon i bazojnë qëndrimet e tyre në interesa të tjera, të palidhura.
Florian Bieber, profesor i historisë dhe politikës së Evropës Juglindore në Universitetin e Grazit, u pajtua se një konsensus rajonal ishte pothuajse i pamundur.
“Qëndrimet ndaj Izraelit formohen fort nga politika e brendshme dhe narrativat kombëtare, duke e bërë të pamundur që të ketë një qëndrim rajonal apo edhe specifik për vendin”, tha Bieber për Al Jazeera.
Bosnja: Vija ndarëse etno-nacionale
Askund nuk është më i dukshëm ky fragmentim sesa në Bosnje, ku lufta në Gaza ka thelluar ndarjet ekzistuese etno-nacionale. Përfaqësuesit politikë boshnjakë dhe një pjesë e madhe e publikut në Federatën e Bosnjës dhe Hercegovinës kanë shprehur fuqimisht solidaritet me palestinezët, ndërsa udhëheqësit në entitetin boshnjak të Republikës Srpska kanë qenë hapur pro-Izraelit, dhe disa politikanë kroatë kanë marrë gjithashtu një ton më simpatik ndaj vendit.
“Solidariteti boshnjak me palestinezët shpesh shihet jo vetëm përmes një prizmi ideologjik, por edhe përmes përvojës së luftës dhe statusit të viktimave të agresionit nacionalist serb, duke tërhequr paralele midis përvojës palestineze dhe përvojës së boshnjakëve në vitet 1990”, shpjegoi Bieber.
Në të kundërt, autoritetet e entitetit me shumicë serbe të Republika Srpska, të udhëhequr nga Milorad Dodik, e kanë përqafuar hapur Izraelin. Analisti i politikës së jashtme dhe gazetari i hershëm Boshko Jakshiç i tha Al Jazeera-s se Dodik vepron sipas një logjike të veçantë.
“Udhëheqësi i Republika Srpska vepron sipas formulës: armiku i armikut tim është miku im. Hebrenjtë dhe serbët ortodoksë kundër myslimanëve. Faktori fetar dhe etnik i lejon atij të ruajë lidhjen izraelite paralelisht me afërsinë me Rusinë, ndërsa në të njëjtën kohë bën një salto të re amerikane duke lavdëruar Donald Trump.”
Prelec shtoi se afrimi i serbëve të Bosnjës me Izraelin, dhe veçanërisht me Likudin, partinë në pushtet izraelite, është “një përpjekje për të gjetur aleatë për flirtin ndërkombëtarisht jopopullor me separatizmin, si dhe një mënyrë indirekte për të forcuar lidhjet me pjesë të lëvizjes MAGA dhe administratës Donald Trump.”
Serbia: Shitjet e armëve dhe balancimi shumëpalësh
Qasja e Serbisë ndaj Izraelit kombinon ekonominë fitimprurëse të industrisë së mbrojtjes dhe një strategji shumëpalëshe të politikës së jashtme balancuese. Pavarësisht marrëdhënieve historikisht miqësore me Palestinën dhe votimit për anëtarësimin e Palestinës në organizatat ndërkombëtare, Beogradi ka eksportuar sasi rekord municionesh dhe armësh në Izrael që nga tetori 2023. Marrëdhënia shkon përtej eksporteve: Serbia hapi një uzinë montimi dronësh të lidhur me Izraelin në shtator, duke nënvizuar dimensionin praktik në rritje të bashkëpunimit dypalësh në mbrojtje.
Vuk Vuksanoviç, një lektor i politikës së jashtme dhe strategjisë në King’s College London, i tha Al Jazeera-s se industria mbrojtëse e Serbisë “nuk është veçanërisht e zgjedhur kur bëhet fjalë për klientët” dhe se dëshira për fitim është një faktor. Megjithatë, ai theksoi ambiciet më të gjera gjeopolitike:
“Gjatë tre viteve të fundit, ka pasur një zhvendosje të dukshme drejt Izraelit kur bëhet fjalë për bashkëpunimin në siguri, ndërsa Serbia përpiqet diplomatikisht të jetë e kujdesshme kur voton në institucione shumëpalëshe për shkak të lidhjeve të saj me botën e gjerë islame.”
Vuksanoviç deklaroi se Beogradi e sheh Izraelin si një partner përmes të cilit mund të “sigurojë mbrojtje për grupet lobuese izraelite dhe qasje në administratën Trump në SHBA”, veçanërisht ndërsa qeveria serbe përballet me opozitë politike të brendshme.
“Për ata serbë që janë kundër qeverisë, bashkëpunimi i qeverisë me Izraelin nuk është rezultat i ndonjë konsiderate strategjike të interesit kombëtar të Serbisë, por përkundrazi dëshira e qeverisë për të mbetur në pushtet.”
Jakshiç paralajmëroi për rreziqet ndërkombëtare të një politike të tillë.
“Presidenti aktual i Serbisë (Aleksandar Vuçiç) rrezikon të akuzohet si bashkëpunëtor në gjenocid për shkak të rritjes së ndjeshme të eksporteve të municioneve në Izrael gjatë luftës në Gaza. Përveç llogaritjeve financiare, ai po përpiqet të përdorë afërsinë e tij me aleatin e tij ideologjik, autoritar dhe nacionalist Benjamin Netanyahu për t’u afruar me Presidentin Trump, të cilin e urreu shumë në maj 2025 kur u përpoq të hynte në një konventë republikane në Florida i paftuar.”
Kosova, Shqipëria dhe mbështetja te Uashingtoni
Për Kosovën dhe Shqipërinë, politika e jashtme ndaj Izraelit mbetet e lidhur fort me aleancat e sigurisë me Uashingtonin. Sipas Marrëveshjes së Uashingtonit të vitit 2020, Kosova e njohu Izraelin në këmbim të njohjes së pavarësisë së Kosovës nga Izraeli, pas së cilës hapi një ambasadë në Jerusalem. Serbia, e cila u zotua të zhvendoste ambasadën e saj në Jerusalem në vitin 2020, ende nuk e ka bërë këtë.
Jakshiç kujtoi marrëveshjen e arritur në Shtëpinë e Bardhë në vitin 2020, duke vënë në dukje se Prishtina hapi një ambasadë në Jerusalem “pavarësisht të gjitha qëndrimeve të bashkësisë ndërkombëtare”.
“Rritja e ndikimit izraelit në Ballkanin Perëndimor është e dukshme. Sa i përket investimeve, dhe në rastin e Serbisë, veçanërisht bashkëpunimit ushtarak. Kjo absolutisht nuk përjashton përpjekjet personale për të blerë pandëshkueshmëri politike nga sanksionet e SHBA-së ose për të lehtësuar presionin diplomatik.”
Në Shqipërinë fqinje, qeveria e kryeministrit Edi Rama mban lidhje të ngrohta politike me Tel Avivin. Pjesërisht e nxitur nga nevojat operacionale të mbrojtjes, Shqipëria ka thelluar bashkëpunimin me kompanitë izraelite të sigurisë kibernetike pas sulmeve të mëdha kibernetike që i atribuohen Iranit, të cilat u kryen në sistemet qeveritare në vitin 2022. Në të njëjtën kohë, ajo koordinon në mënyrë strikte diplomacinë e saj më të gjerë me Uashingtonin dhe Brukselin.
Konflikte ekzekutive dhe kthesa ideologjike
Në Kroaci, politika e jashtme ndaj Gazës është shënuar nga një konflikt brenda degës ekzekutive, midis kryeministrit Andrej Plenkoviç dhe presidentit Zoran Milanoviç.
Ndërsa qeveria Plenkoviç ka ndjekur kryesisht qasjen e kujdesshme të Bashkimit Evropian, Milanoviç ka dënuar hapur veprimin ushtarak të Izraelit në Gaza, duke e quajtur atë joproporcional, duke krijuar një përçarje publike në politikën e jashtme të vendit.
Më në veri, në Slloveni, qëndrimi ndaj Izraelit pasqyron ndryshime ideologjike. Ndërsa qeveria e mëparshme e qendrës së majtë miratoi masa të ashpra kundër Izraelit dhe njohu shtetësinë palestineze, forcat konservatore të udhëhequra nga Janez Janša, kryeministri aktual, po kërkojnë në mënyrë aktive ta përmbysin këtë politikë.
“Në Slloveni, ne shohim një ndarje klasike të majtë-djathtë, me parti populiste dhe të ekstremit të djathtë që mbështesin Izraelin sepse e shohin Netanyahun si një aktor politik të ngjashëm”, tha Bieber. “Ata e njohin atë si të afërt ideologjikisht, gjë që përforcon më tej portretizimin e tyre të Islamit si një kërcënim, në përputhje me narrativat e tyre.”
Bashkëpunim i qetë dhe aleanca strategjike
Në Evropën Juglindore më të gjerë, anëtarët më të vegjël të NATO-s si Mali i Zi dhe Maqedonia e Veriut kanë zgjedhur rrugën e bashkimit të qetë. Të dy vendet i përmbahen deklaratave të zakonshme të BE-së dhe NATO-s, duke bërë thirrje për armëpushim dhe ndihmë humanitare, ndërsa shmangin me kujdes shfaqjen publike të mosmarrëveshjeve dypalëshe ose iniciativave të guximshme diplomatike të pavarura.
Më në lindje, Rumania dhe Bullgaria mbajnë një ton të kujdesshëm, paksa pro-Izrael. Duke u mbështetur në marrëdhëniet historike dypalëshe dhe partneritetet e thella strategjike të mbrojtjes me Shtetet e Bashkuara, Bukureshti dhe Sofja balancojnë deklaratat e hartuara me kujdes në Kombet e Bashkuara me koordinimin e vazhdueshëm ushtarak dhe të inteligjencës.
Në Greqi, qeveritë e njëpasnjëshme në Athinë kanë ruajtur një partneritet të fortë strategjik ushtarak dhe energjetik me Tel Avivin. Aleanca, e formuar fillimisht me Qipron për të balancuar rivalitetet detare në Mesdheun lindor, ka mbetur e fortë pavarësisht pakënaqësisë së konsiderueshme publike dhe protestave për krizën humanitare në Gaza.
Diplomacia transaksionale
Në fund të fundit, përgjigjet e përziera në të gjithë Ballkanin tregojnë se politika e Lindjes së Mesme rrallë ka të bëjë me vetë rajonin.
Qoftë e nxitur nga fitimet e industrisë së mbrojtjes, rivalitetet politike apo kërkimi i mbështetjes politike në Uashington, aktorët në rajon ende e shohin Izraelin pothuajse ekskluzivisht përmes një prizmi transaksional. /Al Jazeera/