Armët me nxehtësi ekstreme në Gaza zhdukën mijëra palestinezë

Një hetim i Al Jazeera-s ka zbuluar se Izraeli ka përdorur në Gaza armë termike dhe termobarike të furnizuara nga Shtetet e Bashkuara, të cilat prodhojnë temperatura deri në 3.500 gradë Celsius.

Sipas hetimit, këto municione kanë shkaktuar djegie aq të forta saqë nuk kanë lënë asnjë gjurmë trupore, duke çuar në “zhdukjen” e gati 3.000 palestinezëve.

Raporti thekson se përdorimi i këtyre armëve ka pasur pasoja shkatërruese për civilët, me dëme të mëdha njerëzore dhe materiale, ndërsa shumë viktima nuk janë identifikuar për shkak të intensitetit ekstrem të shpërthimeve dhe nxehtësisë. /mesazhi

