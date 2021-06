Arrat, Bajamet, Lajthitë – Fuqi të Forta Kundër Diabetit

onsumimi i arrorëve është një nga zgjidhjet natyrale më të mira për t’u mbrojtur nga mundësia e diabetit.

Lajm i mirë për ata që pëlqejnë arrat, bajamet dhe lajthitë.

Një ushqim i pasur me acide yndyrore Omega-3 dhe Omega-6, që gjenden tek arrorët mbrojnë kundër zhvillimit të diabetit të tipit 2, thotë një ekip ndërkombëtar i studiuesve të specializuara të Universitetit të Boston.

Duke mbledhur të dhëna për nivelet e acidit linoleik dhe acidit arakidonik të ushqimit në pothuajse 40,000 individë nga 10 shtete, shkencëtarët zbuluan se ata me nivelet më të larta të acidit linoleik kishin një reduktim prej 35% në rrezikun e zhvillimit të diabetit të tipit 2 krahasuar me ato me nivelet më të ulëta.

Studimi u botua në botimin mjekësor në Lancet Diabetes & Endocrinology më 11 tetor 2017.

Rezultatet tregojnë se një ndryshim i thjeshtë në ushqim arrin të ndihmojë në mbrojtjen nga diabeti i tipit 2.

Ekipi i shkencëtarëve i cituar nga AgroWeb.org, deklaron se përhapja e diabetit të tipit 2 është duke u rritur shpejt në mbarë botën.

Kështu që identifikimi i faktorëve të zgjidhjeve ushqimore për parandalimin e sëmundjes është me rëndësi klinike, shkencore dhe shëndetësore publike.