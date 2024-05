Arrestohen 2 persona në Pejë për pjesëmarrje në grupe kriminale

Janë arrestuar dy persona në Pejë me dyshimin e pjesëmarrjes në organizimin e grupeve kriminale dhe detyrim, raporton teve1.info

Sipas komunikatës së Prokurorisë Speciale të Kosovës, të dyshuarit K.K. dhe A.M. janë arrestuar me urdhër të prokurorit të specializuar pas bastisjes së tri lokacioneve në Pejë.

“Me kërkesë të Prokurorisë Speciale, Policia e Kosovës, ka realizuar një bastisje në tre lokacione në rajonin e Pejës, ku kanë arrestuar dy persona me inicialet K.K dhe A.M, për kryerje të veprave penale “Pjesëmarrja ose organizimi i grupit kriminal të organizuar” nga neni 277 paragrafi 1 të KPRK-së lidhur me veprën penale, “Detyrimi”, nga neni 328 paragrafi 2 lidhur me paragrafin 1 të KPRK-së. Me urdhër të Prokurorit të Prokurorisë Speciale, të njëjtit janë dërguar në ndalim për 48 orë, si dhe brenda afateve ligjore kohore do të bëhet kërkesë për caktim të paraburgimit ndaj dy të ndaluarve”, thuhet në komunikatë.