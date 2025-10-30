Arrestohen edhe tre persona për 1 ton marihuanë që u kap vjet në Sverkë të Pejës

Tre persona janë arrestuar mëngjesin e sotëm në një aksion të përbashkët të Policisë së Kosovës dhe Prokurorisë Themelore në Pejë, nën dyshimin për kultivim dhe trafikim të narkotikëve.
Sipas autoriteteve, arrestimet lidhen me rastin e koduar “Vera 2024”, përmes të cilit gjatë vitit të kaluar ishte zbuluar një plantacion me rreth 3 mijë bimë narkotike dhe afër një ton marihuanë në fshatin Sverkë të Pejës.
“Prokuroria Themelore në Pejë, Departamenti i Krimeve të Rënda, në bashkëpunim me Policinë e Kosovës – Drejtorinë për luftimin e narkotikëve në Pejë – sot në orët e hershme të mëngjesit ka ndërmarrë një aksion, ku kanë arrestuar tre persona nën dyshimin për veprat penale ‘Kultivimi i bimës së hashashit, shkurres së kokainës ose bimëve të kanabisit’ dhe ‘Blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e narkotikëve’,” thuhet në njoftimin e përbashkët të Prokurorisë Themelore në Pejë dhe Policisë së Kosovës.
Në njoftim theksohet se ky aksion është vazhdimësi e hetimeve të zhvilluara nga prokurori i shtetit dhe njësitë policore, që ndërlidhen me rastin “Vera 2024”.
“Ky aksion është rrjedhojë e hetimeve të ndërmarra lidhur me rastin e koduar ‘Vera 2024’, ku gjatë vitit të kaluar janë sekuestruar rreth 3.000 bimë narkotike dhe afër një ton marihuanë në fshatin Sverkë të Pejës,” thuhet më tej në komunikatë.
Aksioni i sotëm është ekzekutuar nga Njësiti Special Intervenues në rajonin e Pejës dhe Gjakovës, ndërsa gjatë operacionit janë sekuestruar dy automjete, tre telefona mobil dhe para të gatshme.
Me urdhër të prokurorit të shtetit, tre të dyshuarit janë ndaluar për 48 orë, ndërsa prokurori brenda afatit ligjor do të parashtrojë kërkesë për sigurimin e prezencës së të pandehurve në procedurë penale.
Po ashtu, në kuadër të këtij rasti, më herët – me kërkesë të prokurorit të shtetit – në Republikën e Shqipërisë janë arrestuar edhe tetë persona të tjerë të dyshuar për të njëjtën vepër penale.