Arrestohen katër persona që ndezën zjarr në disa fshatra në Shqipëri

Policia e Shtetit në Shqipëri ka njoftuar se janë identifikuar dhe arrestuar 4 të dyshuar për zjarrvënie në fshatrat Osmëzezë dhe Drenovicë.
Si pasojë e zjarreve u rrezikuan banesa dhe sera, si dhe u dogjën sipërfaqe toke dhe pemë frutore.
Në njoftim janë dhënë detaje edhe për autorët që u kapën dhe veprimet që dyshohet se i kanë kryer, si dhe pamjet që janë siguruar nga hetuesit policorë.
“Sh. D., 49 vjeç, banues në lagjen “Uznovë”, pasi dyshohet se ka ndezur zjarr në këtë lagje, ku si pasojë janë rrezikuar banesa dhe është djegur një sipërfaqe toke;
-Z. M., 56 vjeç, banues në fshatin Osmëzezë, pasi dyshohet se ka ndezur zjarr në tokën e tij në këtë fshat, ku si pasojë janë djegur sipërfaqe toke dhe pemë frutore në pronësi të 2 shtetasve.
*Shërbimet e Stacionit të Policisë Dimal arrestuan shtetasit S. M., 53 vjeç dhe L. B., 56 vjeç, të dy banues në fshatin Samatic, pasi dyshohet se kanë ndezur zjarre në fshatin Drenovicë, ku janë djegur pemë ulliri, si dhe është rrezikuar djegia e disa serave”, thuhet në postim e Policisë në Facebook.