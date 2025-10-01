Arrestohen tre persona për armë e drogë në Kamenicë

Tre persona janë arrestuar si rezultat i një operacioni të gjerë policor të zhvilluar në disa lokacione të ndryshme, për shkak të dyshimeve për përfshirje në disa vepra penale.
Policia ka njoftuar se bastisjet janë kryer në orët e para të mëngjesit në disa lokacione në komunën e Kamenicës.
“Lokacionet ishin të identifikuara më herët përmes punës hetimore operative ndaj një grupi personash të dyshuar për përfshirje në vepra penale si: “Detyrimi”, “Posedim i substancave narkotike” dhe “Mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve”.
Gjatë kontrollit shtëpitë dhe objektet përcjellëse të personave të dyshuar janë gjetur dhe sekuestruar para në vlerë 8,700 euro, një granatë dore, një revole TT me një karikator me shtatë fishekë kalibri 7.62 mm, 145 fishekë të kalibrit 7.62 mm, një karikator, 201 fishekë të kalibrit 7.62×39 mm, një sprej piper, një gëzhojë 7.62×39 mm, një cigare e mbushur me substancë të dyshuar Mrijuan me peshë 1.1 gr.”, thuhet në njoftimin e Policisë.
Të arrestuarit janë: A.K., 37 vjeç, A.K., 39 vjeç dhe B.Th., 25 vjeç. Ata janë dërguar në mbajtje për 48 orë, ndërkohë që hetimet po vazhdojnë.