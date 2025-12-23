Arrestohet Greta Thunberg në Londër gjatë një demonstrate në mbështetje të “Palestine Action”

Aktivistja suedeze, Greta Thunberg u arrestua sot në një protestë në Londër në mbështetje të grevistëve të urisë të “Palestine Action” (Veprimi Palestinez), transmeton Anadolu.
Një video, e ndarë nga grupi i të Burgosurve për Palestinën, tregoi aktivisten 22-vjeçare duke u arrestuar nga oficerët e policisë jashtë zyrave të Aspen Insurance, e cila grupi thotë se ofron shërbime për kompaninë izraelite të armëve Elbit Systems.
Ajo u arrestua sipas Aktit të Terrorizmit për mbajtjen e një pankarte që shkruante: “Unë mbështes të burgosurit e ‘Palestine Action’. Unë kundërshtoj gjenocidin”.
“Thungberg është arrestuar për shfaqjen e një sendi (në këtë rast një pankartë) në mbështetje të një organizate të ndaluar në kundërshtim me Seksionin 13 të Aktit të Terrorizmit 2000”, shkroi Policia e Qytetit të Londrës në kompaninë amerikane të mediave sociale X.
Disa aktivistë spërkatën me bojë të kuqe pjesën e përparme të ndërtesës. Protesta erdhi mes kritikave në rritje kundër qeverisë për gjendjen e gjashtë të ndaluarve të lidhur me grupin e ndaluar “Palestine Action”, të cilët janë në grevë urie që nga nëntori.
“Palestine Action” u ndalua në korrik sipas Aktit të Terrorizmit të Mbretërisë së Bashkuar të vitit 2000, pasi anëtarët e grupit hynë në bazën e Forcave Ajrore Mbretërore “Brize Norton” dhe dëmtuan dy avionë. Që atëherë, qindra aktivistë pro-Palestinë janë arrestuar në të gjithë Mbretërinë e Bashkuar.