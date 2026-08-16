Arrestohet në Zveçan i dyshuari për sulm ndaj KFOR-it dhe PK-së në trazirat e vitit 2023

Një person është arrestuar të dielën në Zveçan si i dyshuar për sulm ndaj prestarëve të KFOR-it dhe Policisë së Kosovës gjatë trazirave në veri në vendit në maj të vitit 2023.
I.M është arrestuar nga Policia e Kosovë me urdhër të Prokurorisë Speciale.
Sipas komunikatës së përbashkët të Prokurorisë dhe Policisë i dyshuari është arrestuar për ndërmarrjes së shumë veprimeve hetimore.
Ai dyshohet për veprat penale; Sulm ndaj personit zyrtar; Pjesëmarrja në turmë që kryen vepër penale dhe huliganizm; bashkim për veprimtari ; kundërkushtetuese; rrezikim të personave nën mbrojtje ndërkombëtare;
“I.M. është arrestuar në Zveçan, pas ndërmarrjes së shumë veprimeve hetimore. Ai dyshohet për sulm ndaj pjesëtarëve të KFOR-it dhe Policisë së Kosovës në maj të vitit 2023. Prokuroria Speciale dhe Policia e Kosovës do të ndërmarrin veprimet e nevojshme procedurale në përputhje me ligjin dhe standardet më të larta ndërkombëtare”, thuhet në komunikatë.