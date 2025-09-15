Arrestohet një person i dyshuar për krime lufte në Kosovë

Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës në bashkëpunim me Policinë e Kosovës ka njoftuar për arrestimin e një personi nën dyshimet për krime lufte kundër popullsisë civile.
Sipas komunikatës zyrtare, i dyshuari me inicialet D.N. është arrestuar të hënën nga hetuesit e Drejtorisë për Hetimin e Krimeve të Luftës në pikëkalimin kufitar Dheu i Bardhë, në kufi me Serbinë.
D.N. dyshohet se gjatë periudhës 13 prill – 30 prill 1999, në bashkëkryerje me pjesëtarë të forcave policore dhe ushtarake serbe, ka marrë pjesë në vrasjen e 25 civilëve shqiptarë në Komunën e Gjilanit.
Brenda afateve ligjore, Prokuroria Speciale ka paralajmëruar se do të paraqesë kërkesë për caktimin e masës së paraburgimit në Gjykatën Themelore të Prishtinës, Departamenti Special.