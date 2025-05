Arrestohet një zyrtar policor nën dyshim për dhunë në familje

Një zyrtar policor është arrestuar nga Policia e Kosovës, nën dyshimin për dhunë në familje.

Inspektorati Policor i Kosovës ka bërë të ditur se oolici është ndaluar për 48 orë, ndërsa viktima është dërguar për trajtim mjekësor.

Ndërkohë, sipas njoftimit ai është suspenduar edhe nga puna në Policinë e Kosovës.

“Pas pranimit të informacionit hetuesit e IPK-së kanë dalë në vendin e ngjarjes dhe kanë ndërmarrë veprimet e nevojshme hetimore kurse viktima në këtë rast është dërguar për tretman mjekësor. Pas disa veprimeve fillestare hetimore është konsultuar edhe prokurori kompetent dhe zyrtarit policor me vendim të prokurorit i është caktuar masa e ndalimit për 48 orë. Lidhur me rastin e njëjtë, si pjesë e procedurave administrative dhe hetimore, zyrtari policor është suspenduar nga Policia e Kosovës me rekomandim të IPK-së”, thuhet në njoftimin e IPK-së.

IPK-ja ka thënë se në koordinim me Prokurorinë janë duke hetuarin rastin.