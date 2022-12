Arrestohet presidenti i Perusë Pedro Castillo pas përpjekjes për ta shpërndarë Kongresin

Presidenti i Perusë, Pedro Castillo, u arrestua disa orë pasi njoftoi shpërndarjen e përkohshme të Kongresit dhe formimin e një “qeverie kombëtare të jashtëzakonshme”, transmeton Anadolu Agency (AA).

Castillo tha në një fjalim televiziv se do të kërkonte zgjedhje të Kongresit për të miratuar një Kushtetutë të re. Njoftimi u bë disa orë përpara se të përballej me procedurë fajësimi (impiçment) në Kongres.

Presidenti u arrestua pas fjalimit të tij. Një video në mediat sociale tregon Castillo-n duke u arrestuar në rrugë nga policia.

Ndërkohë, ligjvënësit vazhduan të votojnë me sukses për impiçmentin e Castillo-s pavarësisht njoftimit të tij.

Dina Boluarte u emërua si kandidate për të marrë presidencën.

Shpërndarja e Kongresit u dënua nga forcat politike, duke përfshirë partinë që e solli në pushtet, Peru Libre, ndërsa pasuan një sërë dorëheqjesh të kabinetit.

Castillo i ka mbijetuar dy impiçmenteve të pasuksesshme. Ai po përballet me hetime me akuza për kryerjen e krimeve të lidhura me “organizatë kriminale”, por Castillo i ka mohuar akuzat duke thënë se “grupe të interesit ekonomik” po kërkojnë ta largojnë atë.

Peruja ka pasur pesë presidentë që nga viti 2016, duke përfshirë Castillo-n, i cili u zgjodh për të shërbyer në periudhën 2021-2026.

Në vitin 2018, Pedro Pablo Kuczynski u përball me një mocion për impiçment, por dha dorëheqjen përpara votimit.

Primera video del fracasado intento de dictador Pedro Castillo, ya detenido por la policía. La cara de la derrota. Ganó la democracia. pic.twitter.com/AtOgBNd5zF — Agustín Antonetti (@agusantonetti) December 7, 2022