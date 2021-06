Arrin vetura elektrike Lincoln

Lincoln gjithashtu ka njoftuar strategjinë e saj të elektrifikimit për këtë dekadë dhe ajo do të fillojë vitin e ardhshëm me modelin e tyre të parë plotësisht elektrik.

Me një imazh të shpërndarë në internet, Lincoln deklaron se modeli elektrik do të bazohet në një platformë elektrike modulare që do të ofrojë veturën me fuqi te rrotat e pasme dhe një model tjetër me fuqi në të gjitha rrotat.

Duhet theksuar se kjo është një platformë e re dhe se nuk ka të bëjë me Ford Mustang Mach-E aktual.

Lincoln, megjithatë, nuk dha detaje të tjera në lidhje me modelin e ri, kështu që nuk dihet nëse është një sedan apo një SUV.

Kjo veturë do të jetë modeli i parë elektrik që Lincoln do të prezantojë deri në vitin 2030, shkruan Autoblog.

Lincoln synon të elektrizojë të gjithë gamën deri në vitin 2030, me gjysmën e elektrizuar deri në vitin 2026.