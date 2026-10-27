Artistët irlandezë Hozier dhe Kneecap bashkohen me Macklemore në koncertin e parë bamirës për Palestinën

Artistët irlandezë Hozier, Kneecap dhe Beoga iu bashkuan reperit amerikan Macklemore si mysafirë surprizë të hënën në hapjen e shitur të turneut të tij “Palestina e Lirë” (Free Palestine) në Dublin, transmeton Anadolu.
Koncerti në “3Arena” me kapacitet prej 13 mijë vendesh shënoi datën e parë evropiane të turneut të përfitimeve që Macklemore organizoi pasi u hoq nga turneu i Ed Sheeran në SHBA për shkak të mbështetjes së tij publike për Palestinën.
“Jam krenar që qëndroj këtu në skenë në solidaritet me popullin palestinez”, i tha Macklemore audiencës duke shtuar se “Ne do të vazhdojmë të luftojmë për çlirimin kolektiv deri në frymën tonë të fundit”. Flamujt dhe kefijet palestineze ishin të dukshëm në të gjithë arenën ndërsa publiku këndonte vazhdimisht “Palestina e Lirë”.
“Gjashtë javë më parë, vetëm dy fjalë u deshën”, tha Macklemore duke iu referuar deklaratës që çoi në largimin e tij nga koncertet e mbetura të Sheeran.
“Këto dy fjalë janë aq kërcënuese për disa njerëz, saqë ne më mirë do t’i heshtim ato dy fjalë sesa të përballemi me atë që do të thotë në të vërtetë”, tha ai i cili më tej theksoi se “Disi ato fjalë janë bërë më të diskutueshme se vuajtja që i bëri të nevojshme”.
Macklemore iu bashkua këngëtarja palestineze Lina Makoul, DJ palestinez amerikan Habibeats dhe grupi politik amerikan i hip-hop Dead Prez, së bashku me interpretuesit irlandezë Hozier, Kneecap dhe Beoga. Aktorët Mark Ruffalo dhe Cynthia Nixon dhe frontmeni i Strokes Julian Casablancas u shfaqën në mesazhe video të regjistruara.
Hozier performoi disa nga këngët e tij më të njohura, përfshirë Take Me to Church dhe Too Sweet. Ekranet pas tij shfaqnin një kod QR që lidhet me një peticion për 55 studentë palestinezë nga Gaza, të cilët thuhet se nuk kanë mundur të marrin viza për të studiuar në Irlandë.
Grupi rep në gjuhën irlandeze Kneecap tërhoqi një nga reagimet më të forta të natës. Duke hapur paraqitjen e tyre me një referencë të mprehtë për largimin e Macklemore, një anëtar i grupit falënderoi me shaka Sheeran për “organizimin e këtij koncerti”.
Beoga, i cili performoi në hitin e Sheeran-it, Galway Girl u shfaq pasi u tërhoq nga turneu i tij në solidaritet me Macklemore. Reperi performoi këngë, përfshirë Thrift Shop, Same Love dhe Chant, si dhe Hind’s Hall, këngën e tij protestuese të vitit 2024 që mbështet palestinezët dhe lëvizjen e solidaritetit të Gazës të udhëhequr nga studentët.
Koncerti i Dublinit ishte i pari nga tre shfaqjet evropiane të shpallura, i ndjekur nga shfaqje në Paris të enjten dhe Londër të premten. Të tre datat janë shitur. Të ardhurat do të mbështesin organizatat që u ofrojnë palestinezëve kujdes mjekësor, ndihmë humanitare, arsim dhe shërbime komunitare.
Macklemore u hoq nga turneu i Sheeran-it pasi deklaroi “Palestina e Lirë” dhe kritikoi veprimet e Izraelit në Gaza dhe Bregun Perëndimor të pushtuar gjatë shfaqjeve në stadiumin MetLife të Nju Xhersit në shtator.
Disa artistë të tjerë u tërhoqën më pas nga turneu i Sheeran-it në shenjë solidariteti. Sheeran tha se vendimi për të hequr Macklemore u mor pasi promovuesve iu tha se vendet nuk do të lejonin koncerte të mëtejshme me reperin në listë.