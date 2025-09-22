Asambleja e Përgjithshme e OKB-së ka fituar një vend në kujtime me ngjarjet interesante në 80 vitet e fundit

Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara (AP-OKB), e cila mbledh çdo vit më shumë se 190 liderë botërorë në New York të SHBA-së, ka qenë platformë ku janë marrë shumë vendime që kanë formësuar historinë që nga viti 1945 dhe gjithashtu ka bërë histori me ngjarje interesante dhe të jashtëzakonshme.
Këtë vit diskutimet e nivelit të lartë të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së do të fillojnë më 23 shtator në selinë e OKB-së në New York.
Në diskutime ndonjëherë ka deklarata kontroverse dhe ndonjëherë momente të paharrueshme nga liderët.
Anadolu ka përmbledhur momentet interesante dhe kontroverse nga 80 vjet diskutimesh në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-së.
– Udhëheqësi kubanez Castro mban rekordin për fjalimin më të gjatë
Edhe pse fjalimet në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-së kërkohet të zgjasin maksimumi 15 minuta, në përgjithësi nuk ka kontroll mbi përdorimin e kohës nga folësi. Si pasojë, disa folës në Asamblenë e Përgjithshme kalojnë orë të tëra.
Fjalimi i ish-presidentit të Kubës, Fidel Castro më 26 shtator 1960, që zgjati afërsisht 4.5 orë (269 minuta), është regjistruar si fjalimi më i gjatë në historinë e Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së.
– Chavez e krahasoi Bushin me “djallin”
Asambleja e Përgjithshme, e cila ka qenë dëshmitare e shumë debateve të nxehta gjatë 80 viteve të fundit, ka parë gjithashtu momente kur udhëheqësit ofenduan udhëheqës të tjerë dhe fajësuan njëri-tjetrin.
Ish-presidenti i Venezuelës, Hugo Chavez gjatë fjalimit në vitin 2006, iu referua në mënyrë të jashtëzakonshme ish-presidentit të SHBA-së, George W. Bush, i cili kishte hipur në podium një ditë para tij, duke thënë: “Djalli erdhi këtu dje, dhe sot ai ende mban erë squfuri”, duke iu referuar squfurit të lidhur me Satanin në Bibël.
– Fjalimi i udhëheqësit palestinez, Arafat
Ndërkohë, fjalimi i parë i udhëheqësit palestinez, Yasser Arafat në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-së në vitin 1974 është gjithashtu i skalitur në kujtesë.
Fjalët e Arafatit drejtuar audiencës: “Unë vij këtu sot me një degë ulliri dhe një armë luftëtari lirie. Mos e lini atë degë ulliri të bie”, janë ende të freskëta në kujtesën e njerëzve.
– Karakterizimi i KS të OKB-së nga Gaddafi si një “këshill terrorist”
Një nga momentet më mbresëlënëse në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-së ishte fjalimi gati 100-minutësh i mbajtur nga udhëheqësi i atëhershëm libian, Muamar Gadafi në vitin 2009.
Kritika e Gadafit ndaj Këshillit të Sigurimit të OKB-së (KS) mbahet mend ende: “Ky nuk duhet të quhet këshill sigurie, duhet të quhet këshill terrorist”.
– Gabimi “i Hitlerit” i presidentit të Ugandës
Ish-presidenti i Ugandës, Idi Amin bëri gjithashtu një gabim të madh në një fjalim të vitit 1972 duke lavdëruar ish-kryeministrin britanik, Edward Heath dhe më pas duke e krahasuar atë me Adolf Hitlerin.
Amin më vonë e korrigjoi gabimin e tij duke thënë: “Unë doja të thoja Winston Churchill, jo Hitleri. Heath i përngjason Churchillit”.
– Fjalimi i Trumpit shkaktoi të qeshura
Ndërkohë, fjalimi i presidentit të SHBA-së, Donald Trump në vitin 2018 gjithashtu paraqiti disa momente interesante.
Shpërthyen të qeshura në sallë kur Trump deklaroi se ekonomia e SHBA-së ishte më e mirë se kurrë dhe se ai kishte arritur më shumë në dy vjet se çdo administratë tjetër.
Trump më pas u përgjigj: “Ky nuk ishte reagimi që prisja, por është në rregull”
– Paralajmërimi i Boris Johnson-it për inteligjencën artificiale shkaktoi kritika
Ndërkohë, vërejtjet e kryeministrit të atëhershëm britanik, Boris Johnson për inteligjencën artificiale në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-së në vitin 2019 tërhoqën vëmendjen në atë kohë. Lidhur me produktin e inteligjencës artificiale Alexa të Amazon-it, Johnson tha: “Në të ardhmen, Alexa do të duket sikur po merr urdhra nga ju. Por, Alexa do t’ju shikojë, do të nxjerrë gjuhën dhe do të përplasë këmbët”.
– Letra e lamtumirës së Indonezisë dhe i ftuari më i ri në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-së
Indonezia u bë vendi i parë dhe i vetëm që paraqiti një letër për t’u larguar nga OKB-ja në vitin 1965 pas një mosmarrëveshjeje me Malajzinë.
I ftuari më i ri në Asamblenë e Përgjithshme ishte foshnja 3-muajshe e kryeministres së Zelandës së Re, Jacinda Ardern, në vitin 2018.
Për shkak të pandemisë së COVID-19, Asambleja e Përgjithshme e OKB-së mbajti një seancë online për herë të parë në historinë e saj në vitin 2020.
– Historia kurioze e çekiçit islandez
Që kur Islanda ia dhuroi çekiçin presidentit të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së në vitin 1952, çekiçi është bërë simbol i Asamblesë së Përgjithshme. Ai përdorej për të hapur dhe mbyllur seancat, për të miratuar rendin e ditës dhe për të votuar rezolutat.
Çekiçi i dhuruar nga Islanda u thye aksidentalisht në vitin 1960 nga diplomati irlandez, Frederick Boland, ndërsa përpiqej të qetësonte ish-udhëheqësin sovjetik, Nikita Hrushov.
Pas incidentit, çekiçi i ri i kërkuar nga Islanda humbi në vitin 2005 dhe duhej të sillej një i ri.