Asambleja Kombëtare e Francës miraton pezullimin e reformës së pensioneve

Asambleja Kombëtare e Francës ka miratuar një nen të projektligjit të buxhetit të Sigurimeve Shoqërore që pezullon reformën e pensioneve të vitit 2023 deri më 1 janar të vitit 2028, transmeton Anadolu.
Me një votim prej 255 votash pro dhe 146 kundër, ligjvënësit miratuan pezullimin e rritjes së planifikuar të moshës ligjore të daljes në pension nga 62 në 64 vjeç deri në zgjedhjet e ardhshme presidenciale. Një total prej 104 ligjvënësish abstenuan.
Masa u miratua kryesisht me mbështetjen e socialistëve, shumicës së ligjvënësve të Gjelbër dhe Tubimit Kombëtar, ndërsa La France Insoumise, republikanët dhe shumica e anëtarëve të Horizons votuan kundër.
Shumica e deputetëve të Rilindjes abstenuan.
Sipas transmetuesit BFMTV, ligjvënësit votuan gjithashtu kundër një ngrirjeje të propozuar të pensioneve dhe përfitimeve minimale sociale, një masë për kursimin e kostove e përfshirë në projekt-buxhetin e Sigurimeve Shoqërore.
Më 14 tetor, kryeministri Sebastien Lecornu propozoi pezullimin e reformës deri në zgjedhjet e ardhshme presidenciale, duke u zotuar të mos rritet mosha e daljes në pension para janarit të vitit 2028, duke iu përgjigjur një kërkese kyçe nga e majta e opozitës dhe duke shmangur kritikat nga Partia Socialiste.
Reforma e pensioneve, e shtyrë më herët në vitin 2023 nën ish-kryeministren Elisabeth Borne dhe më vonë e mbrojtur nga qeveritë e njëpasnjëshme, synon të rrisë gradualisht moshën e daljes në pension nga 62 në 64 vjeç, duke shkaktuar një nga valët më të gjata të grevave në dekada.