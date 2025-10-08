Asambleja Kombëtare e Francës refuzon mocionin për shkarkimin e presidentit Macron

Byroja e Asamblesë Kombëtare të Francës ka hedhur poshtë mocionin për shkarkimin e presidentit Emmanuel Macron, duke e konsideruar propozimin si “të papranueshëm”, transmeton Anadolu.
Mocioni, i paraqitur nga ligjvënësit e partisë së ekstremit të majtë “Franca e Papërkulur” (LFI) dhe disa deputetë të gjelbër, akuzoi Macronin si përgjegjës për krizën politike në vend.
Megjithatë, iniciativa nuk arriti të kalojë fazën e parë procedurale në Byronë e Asamblesë, e cila duhet të miratojë çdo përpjekje shkarkimi përpara se të ecë përpara.
Koordinatori kombëtar i LFI-së, Manuel Bompard tha përmes platformës sociale të kompanisë amerikane X se anëtarët e krahut të majtë votuan në favor të mocionit, ndërsa deputetët nga partia e Rilindjes e presidentit Macron dhe republikanët konservatorë votuan kundër tij. Ligjvënësit nga Tubimi Kombëtar i ekstremit të djathtë abstenuan.
“Le Pen e shpëton përsëri Macronin”, tha Bompard duke kritikuar qëndrimin e ekstremit të djathtë.
Më herët këtë vit, 104 ligjvënës të opozitës kërkuan shkarkimin e presidentit Macron, duke e fajësuar atë për thellimin e krizës politike të shkaktuar nga vendimi i tij në vitin 2024 për të shpërndarë parlamentin dhe për të thirrur zgjedhje të parakohshme.
Bllokimi politik që pasoi zgjedhjet e parakohshme ka çuar në kriza të përsëritura qeveritare, me Francën që ndërroi tre kryeministra gjatë vitit të kaluar. I fundit, kryeministri Sebastien Lecornu dha dorëheqje më 6 tetor mes mosmarrëveshjeve të vazhdueshme për buxhetin dhe paqëndrueshmërisë.