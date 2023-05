Aston Martin prezantoi DB12

Pasardhësi i modelit GT të Aston Martin, DB11, fuqizohet nga një motor i rafinuar tërësisht AMG 4-litërsh biturbo V8 që zhvillon 680 kuaj/fuqi.

Shtatë vjet pas premierës së modelit DB11, kompania e famshme britanike e veturave Aston Martin prezantoi një pasardhës Grand Touring të konceptuar në mënyrë të ngjashme, i cili fshihet pas emërtimit DB12.

Edhe pse numri 12 në përcaktimin e Coupes së re sugjeron se mund të ketë një motor 12-cilindërsh nën kapak e gjatë të përparmë, në AM ata zgjodhën përsëri versionin më të fundit të motorit 4-litërsh V8 të AMG që zhvillon 680 kuaj/fuqi me ndihmën e dy turbombushës me 6000 rpm dhe 800 Nm çift rrotullues maksimal në rangun nga 2750 deri në 6000 rpm.

Me një motor të rafinuar V8 që është më i fuqishëm se opsioni 5.2-litërsh V12 që Aston Martin ofroi me DB11 më të fuqishëm (versioni AMR), DB12 i ri arrin 100 km/h në 3.6 sekonda dhe arrin 326 km/h. Kutia automatike super e shpejtë me 8 shpejtësi është përgjegjëse për transmetimin e fuqisë në boshtin e pasmë, i cili ndihmohet nga një bllokim diferencial i kontrolluar elektronikisht.

DB12 aerodinamik, i ulët dhe i gjerë sjell me vete një pezullim të sapo zhvilluar me gjeneratën më të fundit të amortizatorëve/stabilizuesve adaptues, të cilët vijnë me tre programe pune (GT, Sport dhe Sport+), dhe pas rimave të reja 21 inç me goma Michelin janë frena me kapacitet të fshehtë me diametër disku 400 mm (para) dhe 360 mm (mbrapa).

Kopjet e para të GT-së së re të Aston, e krijuar nga inxhinierët Roberto Fedeli dhe Amadeo Felisa (deri kohët e fundit punonjës të Ferrarit), duhet të arrijnë te klientët në fund të tremujorit të tretë dhe më pas do të dihet çmimi.