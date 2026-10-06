Aston Martin shtyn veturën e parë elektrike deri në vitin 2033

Aston Martin ka shtyrë edhe më tej debutimin e makinës së saj të parë plotësisht elektrike.
CEO Adrian Hallmark tha se modeli mund të mbërrijë në vitin 2033, 2034 ose edhe 2035, duke u larguar nga objektivi i mëparshëm për vitin 2030.
Hallmark tha se Aston Martin është një kompani që “po e shtyn kalimin drejt makinave elektrike, jo po e mohon atë”, duke theksuar se marka ende po studion momentin e duhur për të hyrë në tregun e automjeteve elektrike.
Ndërkohë, motorët me djegie të brendshme do të vazhdojnë të kenë një rol të rëndësishëm.
Kompania planifikon të mbajë në prodhim motorët V8 dhe V12 deri në vitin 2035, me mundësinë e përdorimit të sistemeve hibride për të përmbushur kërkesat e ardhshme.
Aston Martin tashmë ka një marrëveshje me Lucid për teknologjinë e automjeteve elektrike.
Sipas Hallmark, shtyrja e projektit mund t’i mundësojë kompanisë të përfitojë nga teknologji më e avancuar kur të nisë prodhimin.
Vendimi lidhet me disa faktorë, përfshirë kërkesën e klientëve, zhvillimin e baterive, teknologjinë elektrike, rregulloret dhe ndryshimet në tregjet globale.