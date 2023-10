Djelmoshat nuk u ndalën asnjëherë meqë e dinin se Al Aksa konsiderohet djep i pejgamberëve a.s..

Madje ata e dinin se Pejgamberi i fundit, Muhamedi a.s., prej aty bëri Miraxhin, prandaj ata vetëm shtonin motivin e tyre.

Bile, bile, pasi që e dinin se Al Aksa në fillim ishte kible e myslimanëve, ata vetëm forconin vullnetin e tyre.

Ata nuk u ndalën kurrë, dhe binduni se një ditë fituan…

“(Ai do t’ju dhurojë edhe begati) të tjera që i dëshironi: ndihmën e Allahut dhe fitore të afërt! Andaj, jepu myzhde besimtarëve!” (Kuran, Es Saff: 13)

Nga: Prof. Adnan Simnica