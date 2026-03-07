Ballina Auto Audi ka konfirmuar se sportivja e tyre elektrike do të shkojë në...

Audi ka konfirmuar se sportivja e tyre elektrike do të shkojë në prodhim

Audi ka konfirmuar se sportivja e tyre elektrike, Concept C, do të shkojë në prodhim brenda dy viteve.

CEO Gernot Döllner mohoi thashethemet se projekti ishte ndalur dhe e quajti makinën një “produkt serioz”.

Ky model do të jetë një dyvendas me stil të ri dizajni që do të shfaqet edhe në modelet e ardhshme.

Audi synon të rikthejë cilësinë e kabinës dhe përdorimin e kontrollave fizike, duke lënë pas ekranet e shumta të modeleve aktuale.

Platforma do të jetë PPE Sport e Grupit VW, me bateri të vendosur para rrotave të pasme dhe motor elektrik pas.

Një konfigurim me dy motorë dhe katër rrota aktive gjithashtu është në plan.

ARTIKUJ TË NGJASHËMMË SHUMË NGA AUTORI

Të gjitha të drejtat janë të rezervuara © 2005-2024
Facebook Instagram