Audi TT kthehet si model elektrik – pritet të jetë “i ngjashëm” me Porsche 718 Electric

Audi ka konfirmuar se po përgatit një pasardhës të ri për modelin e njohur TT, i cili doli nga prodhimi në vitin 2023.
CEO i kompanisë, Gernot Döllner, ka zbuluar se koncepti i ri elektrik do të prezantohet këtë vjeshtë, me shumë gjasa në Panairin e Munihut.
Ky model, i quajtur përkohësisht “TT Moment 2.0”, do të jetë më i madh se TT-ja origjinale dhe do të pozicionohet mes TT-së dhe supermakinës R8.
Pamjet paraprake sugjerojnë një dizajn që ngjan me një version të vogëluar të Audi A5 Coupe.
Automjeti pritet të bazohet në platformën e Porsche 718 Electric, që gjithashtu është në zhvillim.
Sipas raportimeve, ai mund të vijë me version me dy motorë dhe sistem AWD për performancë më të lartë.
Megjithatë, zhvillimi i 718 Electric është shtyrë për vitin 2027 për shkak të problemeve me bateritë.
Kjo mund të ndikojë edhe në afatin e prodhimit të modelit të ri Audi, i cili pritet të dalë në treg brenda dy viteve të ardhshme.