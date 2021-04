Audi zbulon konceptin e makinës elektrike që do të shitet në mbarë botën

Një version prodhimi nuk do të debutojë deri në gjysmën e dytë të 2022 por prodhuesi Gjerman bën premtime të bujshme prej 700km me një karikim të vetëm.

Audi ka prezantuar sot versionin koncept të makinës plotësisht elektrike A6 i cili do të vijë në të gjitha tregjet në mbarë botën dhe të bazohet në platformën EV krijuar në bashkëpunim me Porsche.

Një version prodhimi nuk do të debutojë deri në gjysmën e dytë të 2022 por prodhuesi Gjerman bën premtime të bujshme prej 700km me një karikim të vetëm.

Megjithatë koncepti Audi A6 E-tron është i 95% i përafërt me atë që do të dalë në rrugë. Makina ka 462 kuaj fuqi dhe bateri prej 100kWh.

Me një karikim prej vetëm 10 minutash ajo është në gjëndje të përshkojë 300 kilomtra tha kompania. E gjithat kjo mundësohet falë karikimit 270kW kudo që është i disponueshëm.