Audio incizimi Barak–Epstein hedh dritë mbi politikat izraelite të kontrollit demografik

Një audio-incizim i ish-kryeministrit izraelit Ehud Barak duke folur me Jeffrey Epstein, i dënuar për krime seksuale dhe tashmë i ndjerë, ka nxjerrë në pah përpjekjet e Izraelit për të ndryshuar përbërjen demografike në territoret që kontrollon, si dhe ka zbuluar elemente të racizmit të rrënjosur brenda qarqeve hebraike.
Në regjistrim, Barak dëgjohet duke i thënë Epstein se i kishte thënë presidentit rus Vladimir Putin se Izraeli ka nevojë të pranojë një milion emigrantë rusishtfolës. Ai shprehet se autoritetet izraelite mund të jenë më “selektive” dhe të “kontrollojnë cilësinë shumë më efektivisht” sesa në të kaluarën.
Audio-incizimi u publikua javën e kaluar si pjesë e një sasie të madhe dokumentesh të publikuara nga Departamenti Amerikan i Drejtësisë.
Në bisedën, e cila nuk ka datë të saktë, ish-lideri izraelit thotë se vendi i tij mund të “përthithë lehtësisht edhe një milion të tjerë” emigrantë rusishtfolës, një deklaratë që shihet si referencë e drejtpërdrejtë ndaj popullsive sllave të bardha. /mesazhi