Austria bën thirrje për ar’mëpushim në Ga’za

Ministria e Jashtme e vendit thotë se një armëpushim në Gaza është i nevojshëm “për të nxjerrë pengjet dhe më shumë ndihmë humanitare” në enklavë.

Në një postim në X, u tha: “Ne duhet të inkurajojmë ata zëra të arsyeshëm që punojnë drejt një zgjidhjeje politike.”

“Është e vetmja mënyrë për të kursyer brezat e ardhshëm nga trauma dhe vuajtja që po shohim tani”, shtoi postimi.

365 days since Hamas attacked Israel.

▪️ Israelis are traumatised by the slaughter, torture and sexual violence of 7 October

▪️ Hostages are still held captive

▪️ Palestinians in Gaza are facing starvation & disease

▪️ Too many civilians have lost their lives

This has to stop! pic.twitter.com/aiv75qAHJe

— MFA Austria (@MFA_Austria) October 7, 2024