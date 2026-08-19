Austria nis kthimin e azilkërkuesve në Itali sipas rregullave të reja të BE-së

Austria ka nisur kthimin e azilkërkuesve në Itali, pas lëvizjeve të ngjashme nga Gjermania dhe Zvicra, transmeton Anadolu.
Duke cituar Ministrinë e Punëve të Brendshme të Austrisë, agjencia e lajmeve ANSA raportoi se katër persona janë kthyer në Itali që nga hyrja në fuqi më 12 qershor e Paktit të ri të BE-së për Azilin dhe Migracionin.
Katër rastet përfshinin persona, kërkesat për azil të të cilëve konsideroheshin nën përgjegjësinë e një vendi tjetër të BE-së, sipas të ashtuquajturave rregulla të Dublinit.
Sipas këtyre rregullave, vendi i BE-së ku një azilkërkues hyn për herë të parë në bllok është përgjithësisht përgjegjës për shqyrtimin e kërkesës. Personat që vazhdojnë udhëtimin drejt një shteti tjetër anëtar dhe kërkojnë azil atje mund të transferohen përsëri në vendin përgjegjës për çështjen e tyre.
Katër personat e kthyer nga Austria u transferuan duke përdorur transportin publik.
Sipas rregullave të reja, autoritetet mund t’u sigurojnë personave që duhet të largohen nga një vend një biletë treni ose autobusi për t’u kthyer në shtetin anëtar të BE-së përgjegjës për procedurën e tyre të azilit.
Transferimet nga Austria janë pjesë e zbatimit të sistemit të ri të azilit të BE-së, i cili përcakton rregullat për përcaktimin e shtetit anëtar që duhet të trajtojë një kërkesë për azil.