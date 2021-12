Automjetet taksi pa shofer pritet të dalin në rrugët e San Franciskos vitin e ardhshëm

Filiali i automjeteve autonome të General Motors Cruise planifikon të fillojë të vë në funksion një shërbim taksi plotësisht autonom në San Francisko vitin e ardhshëm.

Doug Parks, shefi i zhvillimit dhe blerjes së produkteve të GM, u tha analistëve të enjten se ai ka hipur në një automjet Cruise pa shofer dhe kompania është shumë afër vendosjes së shërbimit.

“Teknologjia po vjen me të vërtetë”, tha Parks në Konferencën AutoTech të Deutsche Bank. “Ne jemi në rrugën tonë, duke synuar vendosjen komerciale vitin e ardhshëm”.

Ai tha gjithashtu se kamioni plotësisht elektrik Chevrolet Silverado i GM do të dalë në shitje në vitin 2023 pasi GM përshpejton planet për të nxjerrë 30 modele të reja elektrike në mbarë botën deri në vitin 2025.

Parks tha gjithashtu se një Chevrolet SUV i vogël elektrik me vlerë 30,000 dollarë që do të kalojë më shumë se 300 milje distancë me një karikim do të dalë së shpejti, por nuk dha detaje.