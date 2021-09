Autoritetet franceze nisin hetimet për ish-ministren e Shëndetësisë

Autoritetet franceze kanë nisur hetimin për ish-ministren e Shëndetësisë Agnes Bouzen, në lidhje me trajtimin e pandemisë së Covid-19.

Sipas Reuters, ky është një nga rastet e para në botë ku një zyrtar i lartë qeveritar mban përgjegjësi për mënyrën se si menaxhoi pandeminë.

Bouzen ishte ministre e Shëndetësisë nga maji 2017 deri në shkurt 2020. Ajo dha dorëheqjen në fillim të pandemisë për të kandiduar për kryetare të bashkie së Parisit, por u mund dhe u emërua në Organizatën Botërore të Shëndetit në fillim të janarit.

Rasti është duke u hetuar nga Gjykata speciale e Republikës, e cila po shqyrton çdo përgjegjësi penale të ministrave. Në thelb të hulumtimit janë pyetjet që janë bërë në shumë vende: a ishte qeveria e përgatitur në mënyrë adekuate për t’u marrë me pandeminë? Dhe a ndryshuan vendimet e njëpasnjëshme në politikën e saj, përfshirë përdorimin e maskës, evolucionin e të dhënave shkencore apo ishte një shenjë e papërshtatshmërisë politike?

Hetimi paraprak është vetëm hapi i parë. Gjyqtarët do të vendosin nëse do ta ndjekin çështjen apo do ta paraqesin atë. Në javët e ardhshme, pasardhësi i Bouzen, Olivier Veran, pritet të thirret për të dëshmuar. /abcnews