Autoriteti Palestinez përshëndet rezolutën e OKB-së për Gazën

Autoriteti Palestinez (AP) ka mirëpritur rezolutën e miratuar nga SHBA në Këshillin e Sigurimit për Gazën, duke e cilësuar atë si një hap që garanton armëpushim të përhershëm, ndihmë humanitare të pakufizuar dhe të drejtën e popullit palestinez për vetëvendosje dhe krijimin e shtetit të pavarur.
Në deklaratën e transmetuar nga agjencia Wafa, AP shprehu gatishmërinë e plotë për të bashkëpunuar me administratën amerikane dhe OKB-në për zbatimin e rezolutës, me synimin për t’i dhënë fund vuajtjeve në Gaza, Bregun Perëndimor dhe Jerusalemin Lindor.
Reagimi i AP vjen ndërkohë që Hamas-i e ka kritikuar ashpër rezolutën, duke thënë se ajo nuk i plotëson kërkesat palestineze dhe se vendosja e një force ndërkombëtare për çarmatim të grupeve rezistuese cenon neutralitetin dhe favorizon Izraelin. /mesazhi