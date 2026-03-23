Avion i Forcave Ajrore të Kolumbisë rrëzohet me deri në 100 trupa në bord

Një avion i Forcave Ajrore të Kolumbisë është rrëzuar në mëngjes në Puerto Leguizamo, në Kolumbinë rurale jugore, transmeton Anadolu.
Qeveria kolumbiane nuk ka dhënë ende një numër zyrtar të të plagosurve apo nëse ka viktima. Megjithatë, ministri i Mbrojtjes, Pedro Sanchez, tha se avioni Hercules transportonte dy toga ushtarësh, duke e vendosur numrin e pasagjerëve mes 60 dhe 100 trupave.
Sipas shefit të ushtrisë, një operacion tashmë është në zhvillim në zonë për të ndihmuar të plagosurit.
“Me dhimbje të thellë njoftoj se një avion Hercules i Forcave Ajrore tona pësoi një aksident tragjik gjatë ngritjes nga Puerto Leguizamo (Putumayo) teksa transportonte trupa”, shkroi Sanchez në rrjetin social amerikan X.
Ndërkohë që autoritetet janë mobilizuar për t’iu përgjigjur aksidentit dhe për të përcaktuar shkaqet e rrëzimit, Ministria e Mbrojtjes ka aktivizuar të gjitha protokollet për të ofruar ndihmë për viktimat dhe familjet e tyre.
“Shpreh ngushëllimet e mia më të sinqerta për familjet e të prekurve dhe, në respekt të dhimbjes së tyre, bëj thirrje të shmanget spekulimi deri në publikimin e informacionit zyrtar”, shtoi ai.