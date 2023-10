Avionët luftarakë izraelitë goditën Spitalin e Miqësisë Turko-Palestineze në Gaza

Avionët luftarakë izraelitë kanë goditur drejtpërdrejtë Spitalin e Miqësisë Turko-Palestineze në Rripin e Gazës, duke shkaktuar dëme të rënda, raporton Anadolu.

Drejtori i spitalit, Dr. Subhi Skaik, për Anadolu tha se “avionët luftarakë izraelitë bombarduan katin e tretë të Spitalit të Miqësisë Turko-Palestineze, të vetmin spital në Gaza për pacientët me kancer”.

Skaik shtoi se bombardimet izraelite “shkaktuan dëme të mëdha, pasi një zjarr shpërtheu në dysheme”.

Ai gjithashtu tha se bombardimet izraelite dëmtuan disa nga sistemet elektromekanike, si dhe ekspozuan në rrezik personelin mjekësor dhe pacientët.

Në një deklaratë më herët, Skaik tha se ushtria izraelite ditët e fundit kishte bombarduar vazhdimisht afërsinë e spitalit.

Qeveria turke financoi ndërtimin e spitalit në vitet 2011-2017, duke e bërë atë spitalin më të madh në Palestinë me një sipërfaqe prej 34.800 metra katrorë në gjashtë kate dhe me një kapacitet prej 180 shtretërish.

Që nga fundjava, ushtria izraelite ka zgjeruar sulmet e saj ajrore dhe tokësore në Rripin e Gazës, e cila ka qenë nën sulme të pamëshirshme ajrore që nga operacioni i befasishëm i Hamasit më 7 tetor.

Pothuajse 9.850 persona janë vrarë në konfliktin e fundit, përfshirë të paktën 8.306 palestinezë dhe mbi 1.538 izraelitë.

lsraeli warplanes bomb the third flood of the Turkish-Palestinian Friendship Hospital, which is the only hospital for cancer patients in Gaza Strip. pic.twitter.com/a8D66w4t7k

— TIMES OF GAZA (@Timesofgaza) October 30, 2023