Avionët luftarakë izraelitë kryejnë sulme ajrore në Libanin jugor

Avionët luftarakë izraelitë kryen sulme të reja ajrore në Libanin jugor, sipas agjencisë shtetërore libaneze të lajmeve NNA, transmeton Anadolu.
Dy sulme ajrore shënjestruan pyllin Ali al-Taher në periferinë lindore të Nabatieh al-Fawqa rreth orës 6 të mëngjesit me orën lokale, raportoi NNA.
Avioni lëshoi disa raketa me eksploziv të lartë, duke shkaktuar një shpërthim të fuqishëm që u dëgjua në të gjithë zonën dhe duke dërguar re të dendura tymi në ajër, sipas agjencisë.
Gjithashtu thuhet se avionët luftarakë izraelitë goditën gjatë natës një zonë midis qyteteve Zawtar al-Sharqiyah dhe Mayfadoun.
Izraeli ka vazhduar operacionet ushtarake në Liban që nga fillimi i një ofensive të re më 2 mars, gjatë së cilës forcat e tij përparuan në zona të tjera të Libanit jugor.
Më 26 qershor, Libani dhe Izraeli arritën një marrëveshje kornizë të ndërmjetësuar nga SHBA që parashikonte një tërheqje graduale të Izraelit nga territori i pushtuar libanez në këmbim të vendosjes së ushtrisë libaneze dhe çarmatimit të grupeve të armatosura, përfshirë Hezbollahun.
Që atëherë, të dyja palët kanë zhvilluar negociata të ndërmjetësuara nga SHBA për zbatimin e kornizës, duke përfshirë marrëveshjet për tërheqjen izraelite dhe vendosjen e ushtrisë libaneze, por sulmet izraelite në Libanin jugor kanë vazhduar.