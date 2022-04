Avioni rrëzohet në një zonë të populluar në Haiti. Të paktën 6 viktima

Aeroplani u ngrit nga aeroporti Port-au-Prince për në qytetin Haitian të Jacmel, tha autoriteti i aviacionit civil të Haitit, duke shtuar se avioni pësoi dështim të motorit dhe dërgoi një alarm rreziku pak më vonë, raporton Reuters.

“Shpreh ngushëllimet e mia për familjet e viktimave, të cilët sapo janë zhytur në shkretëtirën më të madhe nga kjo tragjedi e re”, shkroi kryeministri Ariel Henry në Twitter, pa specifikuar numrin e të vdekurve apo të plagosurve.

Jude Edouard Pierre, kryebashkiak i komunës Carrefour ku u rrëzua avioni, tha se të paktën gjashtë persona kishin vdekur.

Videot që qarkullonin në WhatsApp tregonin rrënojat e avionit në mes të rrugës së bashku me trupat e viktimave të përplasjes. /tiranapost

#BREAKING #HAITI

🔴 HAITI : #VIDEO FATAL PLANE CRASH ON A POPULATED AREA !

At least 6 people killed, after a plane crash-landed on Route des Rails.

The plane hit vehicles on the road.#BreakingNews #PlaneCrash #Accident #Accidente #AccidenteAero pic.twitter.com/4e1IcYbu31

— loveworld (@LoveWorld_Peopl) April 20, 2022