Axios: Trump shprehu shqetësim për pasojat ekonomike të luftës me Iranin në takimin me Netanyahun

Presidenti amerikan Donald Trump ka shprehur shqetësim për pasojat e rënda të luftës në Lindjen e Mesme mbi sistemet financiare globale gjatë takimit të tij me kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu në Zyrën Ovale, raportoi të mërkurën Axios, transmeton Anadolu.
Sipas një zyrtari izraelit që ka folur për mediumin, presidenti amerikan thuhet se ka theksuar se luftimet dhe çmimet e larta të energjisë kërcënojnë tregtinë ndërkombëtare.
Netanyahu është përgjigjur duke pretenduar se Teherani po përdor ndikimin e tij mbi Ngushticën e Hormuzit si mjetin e fundit që i ka mbetur për të siguruar lëshime nga Washingtoni.
Edhe pse kryeministri ka pranuar shqetësimet e presidentit amerikan për një rënie ekonomike globale, ai ka bërë thirrje për vazhdimin e bllokadës detare për të shtuar presionin financiar ndaj Teheranit, sipas raportimit.
Vizita u zhvillua në një kohë tensionesh të dukshme publike mes dy liderëve. Trump së fundmi kritikoi kryeministrin izraelit për shprehjen publike të shqetësimeve lidhur me objektet bërthamore të Iranit, në vend që t’i diskutonte ato privatisht. Ai gjithashtu hodhi poshtë kundërshtimin e Netanyahut ndaj shitjes së avionëve luftarakë amerikanë Turqisë, duke deklaruar se askush nuk do t’i diktojë SHBA-së eksportet e armëve.
Pavarësisht mosmarrëveshjeve, Trump tha të hënën se të dy janë “mjaft afër” sa i përket çështjes së Iranit, ndërsa pranoi se ekziston një “dallim i vogël” në qasjet e tyre.