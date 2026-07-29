Rifillojnë pas 14 vitesh fluturimet direkte nga Gjermania në Siri

Fluturimet direkte nga Gjermania drejt Sirisë rifilluan të mërkurën pas një ndërprerjeje gati 14-vjeçare, sipas raportimeve të mediave, transmeton Anadolu.
Një avion Airbus A320-200 i kompanisë ajrore LEAV Aviation me seli në Këln u nis në mëngjes nga Dyseldorfi drejt kryeqytetit sirian, Damask, bëri të ditur kompania.
Sipas LEAV, ky ishte fluturimi i parë direkt nga Gjermania drejt Sirisë pas më shumë se një dekade.
Gjermania dhe Siria kishin punuar për rifillimin e fluturimeve direkte përmes negociatave politike. Përfaqësues të të dy vendeve nënshkruan një marrëveshje dypalëshe për transportin ajror në Damask më 16 korrik.
Marrëveshja krijoi kuadrin ligjor për fluturimet direkte dhe sqaroi çështje si të drejtat e trafikut ajror, frekuenca e fluturimeve, licencat, siguria dhe aspektet teknike.
– Fillimisht planifikohen dy fluturime në javë
LEAV planifikon fillimisht të operojë dy fluturime në javë me një Airbus A320-200 me kapacitet prej 180 pasagjerësh.
Shërbimi i ri synon kryesisht komunitetin e madh sirian në Gjermani dhe udhëtarët e biznesit. Linja të tjera ajrore mund të rifillojnë gjithashtu fluturimet direkte drejt Sirisë.
Deri vonë, ishte në fuqi një ndalim gjerman për fluturimet drejt Sirisë, me përjashtim të fluturimeve për ndihmë humanitare dhe atyre të kryera në emër të OKB-së.
Ky ndalim skadoi disa ditë më parë.
Situata është përmirësuar në atë masë sa që një ndalim nga qeveria nuk është më i nevojshëm, tha Ministria gjermane e Transportit në përgjigje të një kërkese nga Agjencia Gjermane e Shtypit.
Sipas vlerësimit të qeverisë gjermane, Siria ka “fituar stabilitet” gjatë muajve të fundit.
“Në mes të një situate të paqëndrueshme rajonale, Siria ka arritur të fitojë stabilitet brenda një periudhe të shkurtër kohore”, tha Ministria e Jashtme.
Në mars, kancelari Friedrich Merz dhe presidenti sirian Ahmed al-Sharaa ranë dakord për një Plan Veprimi Gjermani-Siri gjatë bisedimeve në Berlin, duke hapur rrugën për bashkëpunim më të ngushtë, përfshirë rikthimin e lidhjeve ajrore direkte.