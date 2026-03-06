Azerbajxhani urdhëron evakuimin e misioneve diplomatike në Iran për shkak të tensioneve rajonale

Azerbajxhani ka lëshuar një urdhër për evakuimin e ambasadës së tij nga Teherani dhe konsullatës së përgjithshme në Tabriz, raportoi sot agjencia shtetërore e lajmeve Azertac, një ditë pasi territori i vendit u godit nga dronë nga Irani, i cili është kundërpërgjigjur ndaj sulmeve SHBA-Izrael, transmeton Anadolu.
Në një konferencë për mediat, ministri i Jashtëm Jeyhun Bayramov tha se po zbatohen masa për të garantuar sigurinë, me forcat e armatosura të vendosura në nivelin më të lartë të gatishmërisë mes tensioneve rajonale.
Bayramov vuri në dukje se vendimet e duhura do të merren pasi të merren rezultatet e hetimit. Ai tha se misioni diplomatik ka marrë afërsisht 1.000 kërkesa, kryesisht nga qytetarë azerbajxhanas që udhëtojnë në Emiratet e Bashkuara Arabe, Arabinë Saudite dhe Kuvajt.
Të enjten, Ministria e Jashtme e Azerbajxhanit tha se enklava Nakhchivan u godit nga dronë të lëshuar nga territori iranian, me një që goditi ndërtesën e terminalit të Aeroportit Ndërkombëtar të Nakhchivanit ndërsa një tjetër ra pranë një shkolle në fshatin Shakarabad.
Sulmet erdhën ndërsa Izraeli dhe SHBA-ja vazhdojnë ofensivën e tyre në shkallë të gjerë ndaj Iranit që nga 28 shkurti, duke vrarë mbi 1.000 njerëz, përfshirë udhëheqësin suprem Ali Khamenei dhe zyrtarë të lartë ushtarakë.
Irani është hakmarrë me sulme me dronë dhe raketa që shënjestrojnë Izraelin si dhe shumë vende, përfshirë ato që strehojnë asete ushtarake amerikane.