BAC zgjeron operacionet në SHBA, sjell programin ‘Bespoke’ më afër klientëve

BAC, apo Briggs Automotive Company, e përfundoi vitin 2022 duke ndërtuar njësinë e 150-të të modelit Mono dhe duke zgjeruar rrjetin e saj të shitjes me pakicë në mbarë botën.

Këtë vit, kompania do të vazhdojë të rritet, me prodhuesin i cili do të zgjerojë rrjetin e saj të tregtarëve me tre lokacione të reja në të gjithë SHBA.

Tre vendndodhjet e reja të shitjes do të jenë në Filadelfia, Greenwich dhe Newport Beach. BAC bashkëpunoi me RDS Automotive Group për të operuar objektet, duke përfshirë shërbimin dhe shitjet pas shitjes, raporton Motor 1.

Zgjerimi do ta bëjë më të lehtë qasjen për klientët e saj në procesin BAC Bespoke, një program personalizimi i ofruar për Mono.

Kompania u themelua në vitin 2009, me Mono-n e parë që doli në rrugë në vitin 2011. Zgjerimi vitin e kaluar i dha BAC gjithsej 48 territore eksporti për modelin e saj, duke hapur qendra të shitjes me pakicë në Gjermani, Singapor dhe Malajzi.

Chris Lockhart, shefi i sektorit të Shitjeve Globale të BAC, tha se SHBA është tregu më i madh global i kompanisë, duke shtuar, “Sot shënon një tjetër moment historik në udhëtimin e BAC me fillimin e operacioneve tona zyrtare në Amerikën e Veriut”.

BAC ka qenë duke operuar në tregun amerikan tash e një kohë, por klientët duhej t’i importonin veturat e tyre deri në vitin 2017, atëherë kur kompania hapi një pikë shitëse në Arizona.

Në fillim të këtij viti, ish-drejtori ekzekutiv i McLaren, Mike Flewitt iu bashkua ekipit drejtues të BAC ndërsa kompania theksoi përpjekjet e saj për të zgjeruar operacionet e saj. Flewitt kaloi tetë vjet në McLaren, duke mbikëqyrur lansimet e shumta të modeleve nga viti 2013 deri në vitin 2021 dhe duke u bashkuar menjëherë pas lansimit të MP4-12C.