Bahreini thotë se ka interceptuar 124 raketa dhe 203 dronë që nga 28 shkurti

Bahreini tha të shtunën se ka interceptuar dhe shkatërruar 124 raketa dhe 203 dronë që nga fillimi i asaj që e përshkroi si “sulme iraniane” ndaj mbretërisë më 28 shkurt, sipas një deklarate të Forcës së Mbrojtjes së Bahreinit, transmeton Anadolu.
Forca e Mbrojtjes tha se sistemet e mbrojtjes ajrore vazhdojnë të përballen me “sulme mëkatare iraniane” që shënjestrojnë mbretërinë, duke shtuar se interceptimet ndodhën gjatë valëve të njëpasnjëshme të sulmeve që nga fundi i shkurtit.
Deklarata nuk specifikoi llojet e raketave të përdorura. Megjithatë, disa vende arabe që janë shënjestruar nga sulme të ngjashme kanë thënë më parë se kanë interceptuar raketa balistike dhe raketa lundruese.
Në Emiratet e Bashkuara Arabe, autoritetet në emiratin Fujairah thanë se shpërtheu një zjarr pasi mbeturinat e një droni që ishte “interceptuar me sukses” nga mbrojtja ajrore ranë në tokë, pa shkaktuar të lënduar.
Ekipet e mbrojtjes civile në Fujairah po punonin për të vënë nën kontroll zjarrin, thanë zyrtarët, duke u bërë thirrje qytetarëve të mos përhapin thashetheme dhe të mbështeten vetëm në burime zyrtare për informacion.
Që kur Izraeli dhe Shtetet e Bashkuara nisën sulme të përbashkëta kundër Irani më 28 shkurt, duke vrarë rreth 1.200 persona, përfshirë udhëheqësin suprem Ajatollah Ali Khamenei, luftimet janë përshkallëzuar.
Irani është kundërpërgjigjur me sulme me dronë dhe raketa që kanë shënjestruar Izraeli, Jordania, Iraku dhe vendet e Gjirit që strehojnë asete ushtarake amerikane.