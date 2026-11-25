Tifozët turq ngrenë zërin për Palestinën në Champions League
Tifozët e Galatasaray-t kanë dhënë një shembull të rrallë të guximit qytetar dhe dinjitetit njerëzor, duke e shndërruar stadiumin RAMS Park në Stamboll në një tribunë ndërkombëtare solidariteti me popullin palestinez.
Në një prej skenave më të mëdha të futbollit evropian, ku vëmendja e miliona njerëzve përqendrohet te spektakli sportiv, tifozët turq zgjodhën të mos e lënë jashtë vëmendjes dramën e Gazës.
Gjatë ndeshjes së Champions League kundër Aston Villa-s, të zhvilluar të martën në mbrëmje, tribunat e stadiumit u mbushën me banderola dhe mesazhe në mbështetje të palestinezëve.
Mes tyre spikatnin mbishkrimet: “Mos e harroni kurrë Gazën, mos heshtni përballë gjenocidit!”, “Gaza, ti je dinjiteti, nderi dhe krenaria e njerëzimit” dhe “Palestinë e Lirë”.
Në një kohë kur shumë institucione dhe figura publike zgjedhin të shmangin qëndrimet për çështje të tilla, tifozët e Galatasaray-t dëshmuan se sporti mund të jetë edhe një hapësirë ku ndërgjegjja njerëzore nuk dorëzohet përballë presionit politik.
Mesazhi i tyre mori një peshë edhe më të madhe për faktin se u përcoll në një kompeticion me audiencë globale, siç është Champions League. Galatasaray fitoi 1-0 ndaj skuadrës angleze, por pamjet nga tribunat u shndërruan në një nga momentet më të komentuara të mbrëmjes.
Akti i tifozëve vjen në një klimë presioni ndaj klubit turk. Presidenti i Galatasaray-t, Dursun Özbek, bëri të ditur se qeveria izraelite e Benjamin Netanyahu-t kishte paraqitur një ankesë në UEFA për banderolat në mbështetje të Palestinës.
“Si komb turk, do të vazhdojmë të qëndrojmë në krah të të shtypurve, ashtu siç kemi bërë gjatë gjithë historisë. Nuk do të heshtim përballë vuajtjeve të popullit palestinez!”, deklaroi Özbek, duke e cilësuar qëndrimin e tifozëve si human dhe moral, jo si një agjendë politike.
Ai i kërkoi UEFA-s të mos i nënshtrohet presionit dhe të mos ndëshkojë shprehjet e solidaritetit njerëzor. “Të mbash futbollin larg politikës nuk do të thotë të ndëshkosh qëndrimet humane dhe të ndërgjegjes, por të pengosh që futbolli të përdoret si instrument presioni politik”, theksoi presidenti i klubit.
Edhe ministri turk i Rinisë dhe Sportit, Osman Bak, përshëndeti publikisht tifozët, duke vlerësuar qëndrimin e tyre parimor dhe dinjitoz.
Ndërkohë, sipas raportimeve të Al Jazeera-s, UEFA nuk kishte bërë ende të ditur nëse do të ndërmerrte ndonjë veprim lidhur me ankesën.
Portali The Athletic, duke iu referuar raportimeve të medias turke, bëri të ditur se UEFA nuk i konsideron flamujt dhe simbolet palestineze si provokuese dhe se ato mund të shfaqen në stadiume pa sjellë masa disiplinore.
Por rëndësia e asaj që ndodhi në Stamboll shkon përtej rezultatit të një ndeshjeje futbolli. Në një skenë ku zakonisht dominojnë flamujt e klubeve, rivalitetet dhe brohoritjet sportive, tifozët e Galatasaray-t i kujtuan botës se pas çdo statistike, rezultati dhe trofeu qëndrojnë edhe jetë njerëzore.
Ata treguan se një stadium mund të jetë më shumë sesa një vend ku luhet futboll: mund të bëhet një tribunë për dinjitetin, solidaritetin dhe refuzimin e heshtjes përballë vuajtjes njerëzore. \tesheshi.com\