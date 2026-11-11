Bangladeshi kërkon veprim global për riatdhesimin e refugjatëve Rohingya në Mianmar

Bangladeshi bëri thirrje të mërkurën për veprime të koordinuara ndërkombëtare për të garantuar riatdhesimin e sigurt, vullnetar dhe dinjitoz të refugjatëve Rohingya në Mianmar, duke thënë se popullsia e tyre në vend ka tejkaluar 1,5 milion, transmeton Anadolu.
Apeli erdhi gjatë një takimi midis Kelley E. Currie, raportuese e posaçme e OKB-së për situatën e të drejtave të njeriut në Mianmar dhe ministrit të Brendshëm të Bangladeshit, Salahuddin Ahmed në kryeqytetin Dhaka, sipas një deklarate të ministrisë.
Ahmed i tha zyrtares së OKB-së se megjithëse të dhënat zyrtare tregojnë një shifër më të ulët, më shumë se 1,5 milion Rohingya po strehohen aktualisht në Bangladesh.
Shumica kanë jetuar në kampe në rrethin bregdetar juglindor të Cox’s Bazar që kur u larguan nga një operacion ushtarak të Mianmarit në gusht 2017.
Ministri tha se mbajtja e një popullsie kaq të madhe refugjatësh për një periudhë të gjatë ka vendosur një barrë të konsiderueshme në ekonominë e Bangladeshit, duke kërkuar përpjekje për të siguruar “riatdhesimin e sigurt, vullnetar dhe dinjitoz të Rohingya-ve në vendin e tyre, Mianmar”.
Ai gjithashtu i bëri thirrje komunitetit ndërkombëtar që të veprojë me përgjegjësi pas vendimit të pritshëm të Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë (ICJ) më 19 nëntor në rastin në lidhje me gjenocidin e supozuar të Rohingya-ve në Mianmar.
Takimi nënvizoi nevojën për presion të koordinuar diplomatik mbi Mianmarin nga aktorë ndërkombëtarë me ndikim, duke përfshirë Kinën, Indinë, SHBA-në dhe BE-në.
Currie theksoi historinë e shkeljeve të të drejtave të njeriut kundër Rohingya-ve dhe tha se OKB-ja dhe partnerët e saj ndërkombëtarë po punojnë për të krijuar një “mjedis të favorshëm për riatdhesimin, duke u përpjekur gjithashtu për të siguruar që Rohingya-ve t’u jepet shtetësia dhe të drejtat themelore në vendin e tyre”.