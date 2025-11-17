Bangladeshi shpall vendimin për Sheikh Hasinën, mes akuzave për shtypje të protestave

Një tribunal special në Dhaka ka nisur sot leximin e vendimit ndaj ish-kryeministres së Bangladeshit, Sheikh Hasina, e cila po gjykohet në mungesë për krime kundër njerëzimit lidhur me shtypjen e protestave studentore.
Hasina, 78 vjeçe, së bashku me dy zyrtarë të tjerë, akuzohet si “organizatore dhe arkitekte kryesore” e ndërhyrjes së dhunshme kundër demonstratave masive të vitit të kaluar, të shkaktuara nga sistemi i diskutueshëm i kuotave në punësimet shtetërore. Gjatë protestave u vranë rreth 1,400 persona.
Kryengritja e vitit 2024 i dha fund 15 viteve të qeverisjes së Hasinës, të cilat kritikët i përshkruajnë si autoritare dhe të mbushura me shtypje të opozitës, arrestime arbitrare dhe vrasje jashtëgjyqësore. Ajo ndodhet në mërgim në Indi që nga rrëzimi nga pushteti dhe nuk është shfaqur publikisht apo online.
Partia e saj tashmë e ndaluar, Awami League, e ka quajtur këtë proces “gjykatë kenguri” dhe u ka bërë thirrje mbështetësve të protestojnë, duke ngritur shqetësime për mundësi dhune në vend. /mesazhi