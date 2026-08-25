Bangladeshi shpreh interes për t’u bashkuar me Marrëveshjen e Mbrojtjes së Mekës

Bangladeshi ka shprehur interes për të marrë pjesë në Marrëveshjen e Mbrojtjes së Përbashkët të Mekës midis Arabisë Saudite, Pakistanit dhe Turqisë, tha të hënën një diplomat i lartë, transmeton Anadolu.
“Ne kemi shprehur interesimin tonë për paktin e mbrojtjes së Mekës… Bangladeshi është tani një vend i njohjes. Partnerët në Azinë Perëndimore (Lindja e Mesme), partnerët në botën myslimane në mbarë globin tani po ftojnë udhëheqjen e Bangladeshit, veçanërisht udhëheqjen e kryeministrit Tarique Rahman, të jetë me ta në shumë vende,” tha Humayun Kabir, i cili javën e fundit u emërua ministër i Jashtëm për shtetin.
“Nëse ka një (marrëveshje) në Azinë Perëndimore, nëse ka një marrëveshje sigurie midis vendeve islame, atëherë nuk është e pazakontë të shkosh atje. Le të shohim. Çështja po shikohet pozitivisht,” tha Kabir, i cili më parë shërbeu si këshilltar i Rahman.
Turqia, Arabia Saudite dhe Pakistani nënshkruan marrëveshjen e përbashkët të mbrojtjes në një samit trepalësh në Mekë më 7 gusht, duke u zotuar të forcojnë sigurinë kolektive, të thellojnë bashkëpunimin në mbrojtje dhe të promovojnë paqen dhe stabilitetin në rajon dhe më gjerë.
Marrëveshja e Përbashkët e Mbrojtjes së Mekës u nënshkrua nga presidenti turk, Recep Tayyip Erdogan, Princi i Kurorës Saudite, Mohammed bin Salman dhe kryeministri pakistanez, Shehbaz Sharif, gjatë samitit të mbajtur në Pallatin Al-Safa.