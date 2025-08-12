Banorët e Gazës kërkojnë ndërhyrje ndërkombëtare mes sulmeve izraelite

Banorët e Gazës po bëjnë thirrje urgjente për ndërhyrje ndërkombëtare ndërsa sulmet izraelite po përshkallëzohen. Në lagjen al-Zeitoun të qytetit të Gazës, një sulm ajror i rëndë shkaktoi viktima dhe plagosje mes civilëve.
Paramediku Noah al-Shagnoubi tregoi se u plagos ndërsa po shpëtonte një grua, por arriti të nxirrte gjallë një fëmijë nga një ndërtesë e goditur. Ndërkohë, i zhvendosuri Wasfi Mushtaha tha se situata është e padurueshme: “Çdo ditë vdesin fëmijë… ku të shkoj me gruan dhe fëmijët e mi?” /mesazhi