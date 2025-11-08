Banorët e Gazës rindërtojnë strehimore nga rrënojat teksa dimri afrohet pas armëpushimit

Palestinezët në Gaza kanë filluar detyrën e vështirë të rindërtimit të jetës së tyre dhe shtëpive të shkatërruara, duke ndërtuar strehimore bazike nga rrënojat e ndërtesave të shkatërruara gjatë një armëpushimi të brishtë në konfliktin e vazhdueshëm, raporton Anadolu.
Një armëpushim, i cili hyri në fuqi më 10 tetor, ka ndaluar kryesisht bombardimet që kanë shkatërruar enklavën bregdetare. Pavarësisht shkeljeve të raportuara, qetësia relative u ka lejuar familjeve të zhvendosura të kthehen në lagjet e tyre, shpesh duke i gjetur ato në rrënoja.
Me afrimin e dimrit dhe refuzimin e Izraelit për të lejuar hyrjen e strehimoreve të përkohshme si tenda dhe kontejnerë, kërkimi i strehimit është bërë një shqetësim parësor dhe urgjent për popullsinë.
Duke përdorur tulla të rikuperuara nga rrënojat dhe suva të bërë nga balta, banorët kanë filluar të ndërtojnë strehimore me një dhomë. Të tjerë po përpiqen të riparojnë vendet e tyre të punës, të cilat janë burimi i tyre i vetëm i jetesës.
Shkalla e shkatërrimit në Gaza është e gjerë. Sipas të dhënave të qeverisë së Gazës, sulmet izraelite që nga tetori i vitit 2023 kanë vrarë të paktën 69 mijë njerëz, kryesisht gra dhe fëmijë, si dhe kanë plagosur mbi 170.600 të tjerë.
Të dhënat tregojnë gjithashtu se Izraeli shkatërroi rreth 90 për qind të infrastrukturës civile të territorit, duke shkaktuar humbje fillestare të vlerësuara në 70 miliardë dollarë. Vlerësimet e OKB-së thonë se 92 për qind e të gjitha ndërtesave të banimit në Gaza janë dëmtuar ose shkatërruar.
Armëpushimi, i ndërmjetësuar nga SHBA-ja, bëri që forcat izraelite të tërhiqen pjesërisht nga disa pjesë të Gazës.