Banorët e New Yorkut votojnë për kryetarin e ri të bashkisë

Votuesit në shtetin e New Yorkut do të votojnë sot për të zgjedhur kryetarin e ri të bashkisë, transmeton Anadolu.
Zohran Mamdani, i cili doli si kandidat demokrat në zgjedhjet paraprake të qershorit, ish-guvernatori i New Yorkut, Andrew Cuomo, i cili kandidoi si i pavarur në balotazh dhe kandidati republikan, Curtis Sliwa do të garojnë për zgjedhjet bazuar në zgjedhjet e votuesve.
Demokrati i ri 34-vjeçari Mamdani, i cili e mposhti rivalin e tij më të afërt Cuomo në zgjedhjet paraprake, ka epërsi prej gati 12 pikësh ndaj Cuomo-s, sipas sondazheve të fundit. Procesi, i cili filloi në qershor për të zgjedhur kryetar të ri bashkie, do të përfundojë sot, duke patur parasysh se shanset e kandidatit republikan Sliwa për të fituar janë jashtëzakonisht të pakta.
Sipas të dhënave të Bordit zgjedhor të qytetit të New Yorkut, votimi në qytet, i cili ka rreth 5.1 milionë votues të regjistruar që nga shkurti, do të vazhdojë nga ora 6:00 e mëngjesit deri në orën 9:00 të mbrëmjes sipas kohës lokale.
– Pjesëmarrje rekord në votime të hershme
Periudha e votimit të hershëm, e cila përfundoi të dielën, më shumë se 735 mijë njujorkezë votuan, duke vendosur një rekord të ri. Mamdani, kandidati kryesor për të fituar zgjedhjet paraprake pasi mundi rivalin e tij më të afërt, Cuomo, mbetet pretendenti kryesor, sipas sondazheve të fundit.
Mamdani, i njohur për kritikat e tij ndaj shkeljeve të të drejtave të njeriut nga Izraeli në Gaza, po ndjek nga afër votuesit demokratë në të gjithë vendin ndërsa shkon drejt rrugës për kryetar bashkie.
Ai ka premtuar se do të zbatojë vendimin e Gjykatës Ndërkombëtare Penale për arrestimin e kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu nëse ai vjen në New York. Mamdani është kritikuar shpesh nga presidenti i SHBA-së, Donald Trump, se ka të ngjarë të hapë dyer të reja në politikën amerikane pas fitores së tij në këto zgjedhje.
