Banorët mirëpresin forcat siriane të sigurisë në qytetin Hasakah

Banorët e provincës Hasakah në Siri i pritën ngrohtësisht forcat e sigurisë së brendshme të lidhura me Ministrinë e Brendshme siriane, teksa ato hynë në qytet në kuadër të një marrëveshjeje mes qeverisë siriane dhe organizatës terroriste YPG, transmeton Anadolu.
Sipas një raportimi të televizionit shtetëror sirian Al-Ekhbariya, qytetarët në Hasakah i pritën me entuziazëm njësitë e sigurisë së brendshme të Ministrisë së Brendshme sapo ato mbërritën në qytet.
Pamje të shpërndara në rrjetet sociale treguan gjithashtu banorë duke valëvitur flamuj sirianë dhe duke mirëpritur forcat e Ministrisë së Brendshme.
Pavarësisht orës policore të vendosur nga YPG-ja në Hasakah nga ora 6:00 e mëngjesit deri në orën 21:00, banorët u panë duke dalë në rrugë për të festuar dhe për të mirëpritur forcat e Ministrisë së Brendshme.
Një autokolonë e përbërë nga tetë automjete të blinduara transportuese të personelit që i përkasin Ministrisë së Brendshme siriane, shumë automjete “pickup”, ambulanca dhe një automjet me stacion bazë të lëvizshëm, kishte nisur më herët hyrjen në qendrën e qytetit nga rruga lindore, e cila kishte qenë nën pushtimin e organizatës terroriste YPG.
Sipas kushteve të marrëveshjes së arritur mes qeverisë siriane dhe YPG-së, përgjegjësitë e sigurisë dhe institucionet shtetërore në qytetin Hasakah dhe në rrethin e Qamishlit, të pushtuara më parë nga YPG-ja, do t’i kalojnë administratës siriane.