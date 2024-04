Barbados njeh zyrtarisht Palestinën si shtet – VIDEO

Barbados ka njoftuar vendimin e tij për të njohur zyrtarisht Palestinën si shtet, duke u bërë anëtari i 11-të i Komunitetit të Karaibeve (CARICOM) që njeh shtetin palestinez, transmeton Anadolu.

“Si mund të themi se duam një zgjidhje me dy shtete nëse nuk e njohim Palestinën si shtet”, tha ministri i Punëve të Jashtme, Kerrie Symmonds.

Ai po ashtu tha se vendimi nuk ndikon në marrëdhëniet e Barbados me Izraelin. Ai theksoi se kombi ishull në OKB gjithmonë ka mbajtur qëndrimin se duhet të ketë një zgjidhje me dy shtete.

Megjithatë, Symmonds kritikoi faktin se Barbados nuk e ka njohur Palestinën deri më tani.

“Unë mendoj, një gabim që e kemi bërë ndër vite dhe ta korrigjojmë atë. Dhe tani, ne zyrtarisht i kemi zgjatur dorën Shtetin të Palestinës për të sinjalizuar synimin tonë për ta njohur zyrtarisht atë si shtet”, theksoi Symmonds.

Barbados officially recognises Palestine as a State.

Minister of Foreign Affairs Kerrie Symmonds “How can we say we want a two-state solution if we do not recognise Palestine as a State?”#FreePalestine pic.twitter.com/2mLK0npqY4

— Ayman AlKhaled (@AymanGhAlKhaled) April 20, 2024