Barcelona do të regjistrojë Olmon dhe Szczesnyn në La Liga pas lëndimit të Ter Stegen

Lëndimi i portierit gjerman, Marc-Andre ter Stegen, thuhet se i ka hapë rrugë Barcelonës për të regjistruar në skuadër dy nga yjet e ekipit.

Sipas gazetës Mundo Deportivo, lëndimi i Ter Stegen do të thotë që Barcelona mund ta çregjistrojë atë nga skuadra e tyre e La Liga 2024/25 për momentin.

Kjo do të hapë më shumë hapësirë ​​pagash në skuadrën e tyre. Kjo gjithashtu do të thotë që Blaugranët duhet të jetë në gjendje të regjistrojë disa lojtarë për të gjithë sezonin e ligës.

Sigurisht, Wojciech Szczesny do të jetë një zëvendësues i drejtpërdrejtë i Ter Stegen në skuadër pasi transferimi i tij të konfirmohet brenda ditës ose disa ditësh. Ai do të regjistrohet në skuadër sapo të bashkohet me ekipin.

Barça gjithashtu tani mund të regjistrojë Dani Olmon në skuadrën e La Ligës për të gjithë sezonin. Duhet theksuar se mesfushori aktualisht është i regjistruar vetëm deri më 31 dhjetor.

Me Ter Stegen jashtë, Blaugranët mund të përdorin 80% të pagës së gjermanit për të mbajtur Olmon të regjistruar për të gjithë sezonin. Shuma tjetër do të përdoret për Szczesnyn.