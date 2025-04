Barcelona – Inter: Tri beteja kryesore për t’u ndjekur në gjysmëfinalen e Ligës së Kampionëve

Barcelona është nikoqire e Interit në ndeshjen e parë gjysmëfinale të Ligës së Kampionëve, e cila pritet të zhvillohet në “Olimpic Lluis Companys”, me fillim nga ora 21:00.

Ndërsa Barcelona përgatitet të presë Interin në ndeshjen e parë gjysmëfinale të Ligës së Kampionëve sonte (e mërkurë) mbrëma, e cila pritet të jetë një përballje po aq interesante sa ajo e të martës mbrëma, ku Paris Saint-Germain fitoi 0-1 ndaj Arsenalit.

Mediumet italiane kanë dhënë një vështrim në disa nga betejat kryesore që mund të ndikojnë në rezultatin midis dy gjigantëve evropianë.

Barcelona kundër Interit: Tri beteja kyçe për t’u ndjekur

Lamine Yamal kundër Alessandro Bastoni

Barcelona krenohet me një nga sulmet më të rrezikshme në planet me formacionin e saj të përbërë nga Robert Lewandowski, Raphinha dhe Lamine Yamal.

Ky i fundit, ende vetëm 17 vjeç, po kalon një sezon të shkëlqyer në sezonin 2024/25, me katër gola dhe katër asistime nga 11 paraqitje në Ligën e Kampionëve, përveç gjashtë golave ​​dhe 14 asisti9me të tij në La Liga.

Duke supozuar se ai do të luajë në pozicionin e tij natyror nga krahu i djathtë i sulmit të Barcelonës, ai do të luajë kundër Alessandro Bastonit në të majtë të mbrojtjes së treshes së Interit.

26-vjeçari është rritur dhe është bërë një nga mbrojtësit më të mirë të Evropës dhe aktualisht luan në një linjë mbrojtëse që ka pësuar vetëm pesë gola në 12 ndeshje të Ligës së Kampionëve deri më tani këtë sezon.

Pedri kundër Nicolo Barella

Beteja në mesfushë do të jetë thelbësore në luftën për kontrollin e ndeshjes të mërkurën në mbrëmje. Frenkie De Jong dhe Pedri pritet të luajnë si titullar në një pozicion të dyfishtë për Barcelonën, ndërsa Interi nuk pritet të ndryshojë nga treshja e preferuar e mesfushës Nicolo Barella, Hakan Calhanoglu dhe Henrikh Mkhitaryan.

Brenda asaj beteje do të jetë një përballje interesante midis Barellës dhe Pedrit, të cilët të dy konsiderohen ndër mesfushorët më të mirë në Evropë aktualisht.

Barella krenohet me një tipar të vlefshëm, pasi shpesh është po aq efektiv edhe jashtë posedimit të topit sa është edhe me topin, dhe do të jetë në gjendje t’i shkaktojë Barcelonës shumë probleme me presionin e tij të palodhur dhe aftësinë në kundërsulm nëse jep maksimumin.

Pau Cubarsi/Ronald Araujo kundër Lautaro Martinez/Marcus Thuram

Ndërsa Barcelona ka një nga repartet sulmuese më të forta në botë, edhe Interi nuk është pa kërcënime në sulm.

Për fat të mirë për Nerazzurrët, Marcus Thuram është në rrugë për t’u rikthyer në formacionin titullar pas një mungese prej tre ndeshjesh, e cila ka përkuar me një seri prej tre humbjesh në Serie A dhe Kupën e Italisë pa francezin në formacion.

Me Lautaro Martinezin dhe tetë golat e tij në Ligën e Kampionëve deri më tani në sezonin 2024/25, Pau Cubarsi dhe Ronald Araujo gjithashtu do të duhet të jenë të kujdesshëm nëse duan t’i mbajnë sulmuesit Nerazzurrë jashtë Barcelonës.