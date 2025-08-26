Basha deputetëve pas zgjedhjes kryeparlamentar: Ju bëj thirrje për bashkëpunim dhe unifikim

Kryetari i sapozgjedhur i Kuvendit të Kosovës Dimal Basha ka mbajtur një fjalë para deputetëve të cilët e votuan. Basha falënderoi deputetët për besimin e dhënë. Ndërsa kërkoi nga ta bashkëpunim dhe unifikim.
“Kam nderin dhe mirënjohjen për besimin por dhe përgjegjësinë,. Ky institucion ins është zemra e demokracisë. Republika jonë mbi sakrifica të panumërta mbi gjakun mundin. Për disa muaj Kuvendi është ballafaquar me sfida. Ka qenë dicka që i ka sherbyer demokracisë. Kët ballafaqime dhe në vende të zhvilluara. Si kryeparlamentar Iu bëjë thirrje për bashkëpounim dhe unifikim. Është koha që pavarësisht dallimeve politike të punojmë së bashku për të ardhmen e vendit. Në çaste më të vështira ka dëshmu që ky popull di të lë anash dallimet Shumica prej nesh dallojmë në parti, por qytetaret presin të jemi të bashkuar në objektivat tona për zhvillimin e vendit” , tha ai.